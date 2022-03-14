В России рассказали о связи санкций с завершением сотрудничества по МКС

Глава «Роскосмоса» сообщил, что сроки завершения сотрудничества по МКС зависят от санкций

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о связи санкций с завершением международного сотрудничества по Международной космической станции (МКС). Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram.

Глава госкорпорации отметил, что партнерам по МКС отправили письма. «В них мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца», — говорится в сообщении.

Ответ партнеров позволит российской стороне сформулировать позицию по срокам завершения сотрудничества на МКС.

В марте глава «Роскосмоса» заявил, что госкорпорация направит партнерам по МКС обращения с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными.

Ранее в том же месяце Дмитрий Рогозин оценил потери США после остановки поставок российских ракетных двигателей. По его словам, американская сторона потеряет около четырех миллиардов долларов.