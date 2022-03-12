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Рогозин потребовал у партнеров по МКС снять санкции

Глава «Роскосмоса» Рогозин сообщил о требованиях снять с предприятий госкорпорации санкции

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что «Роскосмос» направляет письменные обращения партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции, которые являются незаконными. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — сообщил Рогозин.

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Алиса Дмитриева
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