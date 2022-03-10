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В России оценили потери США из-за остановки поставок российских двигателей

Глава «Роскосмоса» Рогозин оценил потери США без российских ракетных двигателей в $4 млрд

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил потери США без российских ракетных двигателей. О последствиях остановки поставок российских двигателей в Соединенные Штаты он рассказал на встрече с депутатами фракции ЛДПР, передает «Интерфакс».

Рогозин сообщил, что из-за остановки поставок российских агрегатов для ракет Соединенные Штаты потеряют около четырех миллиардов долларов.

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7 января

Глава «Роскосмоса» отметил, что санкции нанесли ущерб западным странам. «Один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов. Ущерб, который они нам нанесли, намного меньше», — сообщил он.

Ранее Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» со спутниками компании OneWeb. 3 марта совет директоров британской компании проголосовал за приостановку запусков с космодрома Байконур.

В феврале генеральный директор «Роскосмоса» предупредил о последствиях блокировки международного сотрудничества по Международной космической станции (МКС). По его словам, это может привести к неконтролируемому сходу станции с орбиты.

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Даниил Иринин
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