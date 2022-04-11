Рогозин пообещал доложить Путину позицию по сотрудничеству на МКС

Глава «Роскосмоса» Рогозин пообещал доложить Владимиру Путину о сотрудничестве на МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал доложить президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на Международной космической станции (МКС). Он заявил об этом РИА Новости.

По его словам, «Роскосмос» в ближайшее время доложит свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по МКС.

«Вопрос нашей позиции на днях обсуждался на набсовете "Роскосмоса", в состав которого входят представители ключевых министерств и ведомств, связанных с работой "Роскосмоса", а возглавляет его профильный вице-премьер. Планируем доложить нашу позицию президенту в ближайшее время», — сказал он.

Также Рогозин напомнил, что госкорпорация обратилась к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры для отмены санкций, введенных США, Канадой и странами Евросоюза в отношении российских предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института ЦНИИмаш.

Президент России Владимир Путин в День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром Восточный в Амурской области. Во время визита 12 апреля главы государств оценят, как идет продолжение строительства космодрома, пообщаются с рабочими и наградят космонавтов.