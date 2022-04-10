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Путин и Лукашенко вместе посетят космодром Восточный

Путин и президент Белоруссии Лукашенко 12 апреля посетят космодром «Восточный»

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин в День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», запись которого опубликована на smotrim.ru.

Уточняется, что во время визита 12 апреля главы государств оценят, как идет продолжение строительства космодрома, пообщаются с рабочими и наградят космонавтов. Кроме того, по итогам они проведут пресс-конференцию, во время которой ответят на вопросы представителей СМИ.

Также сообщается, что на следующей неделе российский лидер планирует провести совещание по развитию Арктики.

11 марта генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами фракции ЛДПР сообщал, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

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Евгения Куликова
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