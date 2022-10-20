В «Роскосмосе» рассказали о форсировании работ по созданию орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Борисов рассказал о форсировании работ по созданию орбитальной станции

Россия форсирует работы по созданию национальной модульной орбитальной станции. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Сейчас мы форсируем работы по Российский орбитальной станции, идет активная работа по эскизному проекту, станция будет модульной, возможно, посещаемой, там не будет постоянного экипажа, но этот вопрос еще открытый», — сказал глава госкорпорации на отраслевом форуме «Роскосмоса» «Команда будущего».

По его словам, одной из причин ускоренных работ является состояние Международной космической станции. «Сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает», — отметил Борисов.

Глава «Роскосмоса» также сообщил, что Россия продолжит осваивать дальний космос. «Конечно, мы будем продолжать научные исследования дальнего космоса, желательно в партнерстве с теми странами, которые готовы», — сказал он.

В сентябре начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин сообщил, что схемы полета космических кораблей к Российской орбитальной станции будут короткими.