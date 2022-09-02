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В «Энергии» рассказали о схеме полета к РОС

РКК «Энергия»: схемы полета к Российской орбитальной станции будут короткими

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia

Схемы полета космических кораблей к перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будут короткими, сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.

«Для нашей станции схема сближения будет совсем короткая. Мы там можем позволить себе много чего: мы сами будем контролировать космический мусор, там мы будем подгонять фазу, как захотим, и никто нам слова не скажет», — отметил специалист.

По его словам, это не потребует согласования с иностранными партнерами, как в случае с Международной космической станцией (МКС).

«За неделю до старта у нас обычно последняя коррекция, обеспечивающая условия для быстрой стыковки. Схема работы на МКС построена так, что ответственность за мусор лежит на НАСА. Если после этой коррекции американские партнеры сообщают о появлении космического мусора, требующего проведения маневра уклонения, то это, в свою очередь, может ухудшить условия для проведения быстрой стыковки», — сказал баллистик.

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По его оценке, минимальная одновитковая стыковка потребует 2 часа 7 минут. «Если будем выводиться на орбиту с высотой апогея близкой к высоте орбиты станции, то можно добраться до станции за 1 час 40 минут», — отметил Муртазин.

Ранее он заявил, что специалисты РКК «Энергия» разработали новую двухчасовую схему сближения с МКС для полета грузового корабля «Прогресс МС-21», который запустят в октябре.

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Иван Потапов
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