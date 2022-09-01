В России разработали новую схему сближения с МКС

В РКК «Энергия» разработали двухчасовую схему сближения с МКС для полета «Прогресса МС-21»

Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разработали новую двухчасовую схему сближения с Международной космической станцией (МКС) для полета грузового корабля «Прогресс МС-21», который запустят в октябре. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

«Специалисты предлагают реализовать схему, оставив только существующий автоматический участок сближения. Схему назвали двухчасовой», — отметил он.

По словам баллистика, изначально отработку элементов одновитковой схемы сближения запланировали на корабле «Прогресс МС-20», который запустили в июне. От этой идеи отказались в пользу отработки одновитковой схемы в октябре. В итоге специалисты РКК «Энергия» разработали двухчасовую схему. «На самом деле это будет 2 часа 46 минут. Но все, что меньше двух витков, считается одновитковой», — уточнил Муртазин.

Представитель РКК «Энергия» отметил, что попасть в баллистические условия будет сложно, поскольку фазовый угол (угловое расстояние между кораблем и МКС после выведения на орбиту) должен быть обеспечен с точностью в пределах одного градуса.

«Мы попробуем двухчасовую схему реализовать. Это будет началом отработки полноценной одновитковой схемы. Нам пообещали, что мы будем отрабатывать полноценную одновитковую схему, если в октябре все пройдет успешно», — рассказал Муртазин.

В июне бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что «Прогресс МС-21» отправят к МКС по рекордно короткой одновитковой схеме. Успешный полет позволит перейти на полеты кораблей «Союз» по одновитковой схеме.