«Прогресс МС-21» отправят к МКС по рекордно короткой схеме

Рогозин: грузовой корабль «Прогресс МС-21» отправят к МКС по короткой одновитковой схеме

Пуск грузового корабля «Прогресс МС-21» планируется на 26 октября 2022 года. Корабль отправят к Международной космической станции (МКС) по рекордно короткой одновитковой схеме. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Решение принято, следующий, осенний "Прогресс" пойдет по одновитковой схеме, баллистики все посчитали», — сообщил он на пресс-конференции после стыковки корабля «Прогресс МС-20» с МКС.

Глава «Роскосмоса» назвал отработку полета по такой схеме риском, на который ракетчики готовы пойти. По его словам, отработка полета по рекордно короткой схеме станет шагом вперед для пилотируемой космонавтики. Успешный полет даст результаты, которые позволят перейти на полеты кораблей «Союз» с экипажем по одновитковой схеме. Такой пуск может состояться весной 2023 года.

Ранее 3 июня грузовой корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС. К станции корабль добирался по сверхбыстрой двухвитковой схеме автономного сближения.

В феврале начальник отдела баллистики российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин назвал условие полета на Луну при помощи ракеты «Ангара». Он отметил, что реализация четырехпусковой программы полетов к естественному спутнику Земли на «Ангара-А5В» невозможна без одновитковой схемы сближения.