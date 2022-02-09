Названо условие полета России на Луну при помощи «Ангары»

Четырехпусковые запуски космонавтов на Луну с помощью ракет «Ангара-А5В» возможны только с условием наличия одновитковой схемы сближения, рассказал ТАСС начальник отдела баллистики российской Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.

Специалист назвал невозможной реализацию четырехпусковой программы полетов к естественному спутнику Земли на «Ангара-А5В» без одновитковой схемы сближения.

ТАСС напоминает, что четырехпусковая схема предполагает стыковку на околоземной орбите кислород-водородного разгонного блока с лунным взлетно-посадочным модулем и пилотируемым кораблем, выводимыми отдельно. Соединение блока, модуля и корабля должно произойти в течение семи часов.

В феврале Муртазин рассказал, что в РКК «Энергия» запатентовали метод, позволяющий космическому кораблю добраться до Международной космической станции (МКС) примерно за два часа. Согласно специалисту, элементы одновитковой схемы планируется отработать летом в ходе запуска грузового космического корабля «Прогресс МС» к МКС.