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Названо условие полета России на Луну при помощи «Ангары»

В РКК «Энергия» рассказали об одновитковой схеме сближения при полете на Луну

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Четырехпусковые запуски космонавтов на Луну с помощью ракет «Ангара-А5В» возможны только с условием наличия одновитковой схемы сближения, рассказал ТАСС начальник отдела баллистики российской Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.

Специалист назвал невозможной реализацию четырехпусковой программы полетов к естественному спутнику Земли на «Ангара-А5В» без одновитковой схемы сближения.

ТАСС напоминает, что четырехпусковая схема предполагает стыковку на околоземной орбите кислород-водородного разгонного блока с лунным взлетно-посадочным модулем и пилотируемым кораблем, выводимыми отдельно. Соединение блока, модуля и корабля должно произойти в течение семи часов.

В феврале Муртазин рассказал, что в РКК «Энергия» запатентовали метод, позволяющий космическому кораблю добраться до Международной космической станции (МКС) примерно за два часа. Согласно специалисту, элементы одновитковой схемы планируется отработать летом в ходе запуска грузового космического корабля «Прогресс МС» к МКС.

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Иван Потапов
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