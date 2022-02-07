Россия доберется до МКС за два часа

В Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») запатентовали метод, позволяющий космическому кораблю добраться до Международной космической станции (МКС) примерно за два часа, сообщил ТАСС начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин.

По его словам, соответствующий патент, выданный 12 ноября 2021 года, включен в российский реестр госизобретений.

Согласно предложению РКК, космический корабль после отделения от третьей ступени ракеты и выполнения двух импульсов должен выводиться на коэллиптическую орбиту. В момент, когда МКС наблюдается с космического корабля под углом 23 градуса над горизонтом, экипажем вручную выполняется импульс, через полвитка приводящий его в окрестность станции.

«Траектория ракеты-носителя (РН) на участке полета первой и второй ступеней остается неизменной. Когда начинает работать третья ступень, система управления плавно разворачивает РН по курсу и выводит на новое наклонение, на две-три сотых градуса отличающееся от наклонения МКС», — уточнил начальник отдела баллистики.

По его словам, соответствующие возможности ракеты подтвердили в Ракетно-космическом центре «Прогресс» и Научно-производственном объединении автоматики.

Согласно Муртазину, элементы одновитковой схемы планируется отработать летом в ходе запуска грузового космического корабля «Прогресс МС» к МКС.

В декабре 2018 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал космонавтам и туристам полеты на МКС быстрее рейса Москва — Брюссель.

В настоящее время Россия с Байконура доставляет к МКС при помощи средних ракет «Союз-2» космические корабли «Прогресс МС» и «Союз МС».