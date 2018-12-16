Рогозин пообещал космонавтам полеты на МКС быстрее рейса Москва — Брюссель

Россия сможет осуществлять сверхбыстрые пилотируемые полеты к МКС через полтора года. Об этом написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал он.

По словам Рогозина, длительность полета по двухвитковой сверхкороткой схеме составляет три часа. Следующий, уже второй пуск грузового корабля по такой системе планируется осуществить в марте 2019 года.

Первый пуск грузовика «Прогресс МС-09» по сверхкороткой схеме состоялся 10 июля с космодрома Байконур. Корабль пристыковался к МКС спустя 3 часа 40 минут после пуска, совершив всего два витка по орбите Земли. Это быстрее прошлого рекорда на два часа.

Ранее самой скоростной схемой считалась четырехвитковая, при которой полет занимает около шести часов. Стандартный полет к МКС длится примерно двое суток.

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