«Союз МС» впервые стартовал после аварии

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-11» впервые стартовала после аварии. Об этом сообщает «Роскосмос».

Пуск произошел 3 декабря в 14:31 по московскому времени со стартового комплекса площадки № 1 «Гагаринский старт» космодрома Байконур. В состав основного экипажа экспедиции МКС-58/59 входят космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.

Стыковка «Союза МС-11» с МКС и причаливание должны состояться через шесть часов (по «короткой» схеме).

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Во время экспедиции 58/59 экипажу МКС предстоит, в частности, выход в открытый космос, а также работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем станции, проведение бортовых фото- и видеосъемок.

В ходе полета «Союза-ФГ» с «Союзом МС-10», стартовавшего 11 октября с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля. После случившегося пилотируемые пуски к МКС были приостановлены.

Впоследствии стало известно, что «Союз-ФГ» повредили при сборке на Байконуре.

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