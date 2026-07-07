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18:31, 7 июля 2026Забота о себе

Молодых женщин предупредили о тяжелом последствии стресса

Хирург Амини: Стресс может привести к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Стресс является одной из главных причин заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом предупредил челюстно-лицевой хирург Амир Амини в беседе с The Independent.

По словам врача, во время стресса многие люди непроизвольно сильно сжимают зубы или скрипят ими. Из-за постоянного напряжения страдают мышцы и суставы челюсти, что со временем может привести к тяжелым последствиям для суставов и вызвать сильные хронические боли, распространяющиеся на уши, виски, шею и спину. «Наше исследование показало, что среди тех, у кого есть заболевания ВНЧС, 34 процента думали о самоубийстве», — рассказал Амини.

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Специалист отметил, что с такой проблемой чаще сталкиваются молодые женщины. По его словам, ежемесячно к нему обращаются около 80 пациенток с жалобами на боль, связанную с нарушением работы височно-нижнечелюстного сустава. Причина, по которой заболевание чаще затрагивает именно у молодых женщин, пока остается неизвестной.

Врач подчеркнул, что универсального способа лечения не существует. Для облегчения симптомов могут применяться разные методы, в том числе инъекции ботулотоксина, которые помогают расслабить чрезмерно напряженные жевательные мышцы и уменьшить боль.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук развеял популярное заблуждение о вреде сахара для зубов. По его словам, опасность представляет не столько сам сахар, сколько частота его употребления.

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