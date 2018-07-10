Россия впервые запустила космический грузовик по новой схеме

Космический грузовик «Прогресс МС-09», запущенный с космодрома Байконур, добрался до Международной космической станции за рекордное время. Об этом сообщает РИА Новости.

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Баллистикам из подмосковного Центра управления полетами удалось реализовать сверхкороткую схему полета, по которой грузовик пристыковался к МКС через 3 часа 40 минут после пуска, на девять минут раньше расчетного времени. До этого рекорд составлял 5 часов 39 минут.

Грузовик совершил всего два витка вокруг планеты, до сегодняшнего дня самой быстрой схемой была четырехвитковая, длящаяся порядка шести часов полета. Стандартный полет занимает около двух суток и состоит из 34 витков.

«Прогресс МС-09» доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности, топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.

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