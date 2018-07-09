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Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров

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Из-за санкционной политики Запада российские скафандры нового поколения «Орлан-МКС» могут остаться без автоматической системы спасения и встроенной в шлем системы передачи информации, сообщил ТАСС генеральный директор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

Он рассказал, что на предприятии используются импортные комплектующие. «Но неизвестно, будут ли они нам доступны в дальнейшем из-за санкционной политики Запада. В случае ограничений выполним работы в объеме минимального перечня, только с российскими комплектующими», — отметил Поздняков.

По его словам, в настоящее время «определен максимальный и минимальный перечни работ, которые при модернизации скафандра хотели бы выполнить». «По минимуму — планируем модернизировать рукава и, возможно, увеличить размеры входа в скафандр, чтобы для крупных космонавтов устранить неудобства при его использовании. Для упрощения работ по техобслуживанию скафандра изменить расположение агрегатов ранца», — пояснил Поздняков.

По максимуму, сверх перечисленных работ, планируется «встроить в скафандр автоматическую систему спасения и проекционную систему в шлем для передачи космонавту информации». «При этом надо иметь в виду, что не все можно сделать из отечественных материалов», — добавил Поздняков.

Гендиректор также рассказал, что НПП планирует провести работы по повышению ремонтопригодности российских скафандров, которые, в отличие от американских, обслуживаются на орбите и не возвращаются на землю. По его словам, скафандры НАСА возвращаются на землю грузовиками Dragon (корабли компании SpaceX единственные рассчитаны на возвращение грузов с МКС на землю).

«Наши грузовые корабли "Прогресс" сгорают в атмосфере, а возвращать скафандры на пилотируемых "Союзах" из-за ограничений по габаритам и массе груза не представляется возможным. Если появится многоразовый корабль, в том числе его грузовая версия, то можно будет и скафандры возвращать на полноценное техобслуживание, что рационально во всех отношениях», — отметил Поздняков.

В июне 2018 года в пояснительной записке к отчету за 2017 год крупнейшего российского производителя ракетных двигателей НПО «Энергомаш» заявлялось, что предприятия ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

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