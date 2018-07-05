Американский корабль впервые поднимет МКС

Пристыкованный к американскому сегменту МКС грузовик Cygnus 10 июля 2018 года впервые используют для тестирования возможности увеличения высоты полета станции, сообщил РИА Новости представитель ЦУПа.

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«Это не коррекция орбиты. Это тестовое включение двигателей на американском коммерческом корабле Cygnus, целью которого является проверка принципиальной возможности в случае необходимости проводить маневр по увеличению высоты орбиты полета МКС», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время коррекция орбиты МКС проводится исключительно с помощью российских грузовиков «Прогресс». Такие мероприятия, проводимые регулярно, обеспечивают создание необходимых баллистических условий.

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