Пилот открыл дверь и выпрыгнул из кабины самолета во время обучения стажерки

DS: Пилот выпрыгнул из кабины самолета во время тренировочного полета в Аргентине

Пилот авиашколы Flying Parrot в Аргентине выпрыгнул из кабины самолета во время обучения 22-летней стажерки. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Трагедия произошла в Кордове. 42-летний опытный пилот коммерческой авиации Леандро Андрес Бертаццо проводил тренировочный полет с молодой женщиной на воздушном судне Cessna C-150. В какой-то момент, по словам стажерки, Бертаццо сказал: «Ты знаешь, что тебе нужно делать», «Продолжай двигаться вперед». После этого он снял наушники, отложил мобильный телефон, отстегнул ремень безопасности и открыл дверь.

Мужчина прыгнул с высоты 250 метров. Девушка немедленно обратилась за помощью, взяла управление авиасудном на себя и, выполнив все необходимые меры при чрезвычайных ситуациях, благополучно посадила борт на аэродроме. При этом обучающаяся была уверена, что инструктор имел при себе парашют перед прыжком.

Директор школы Эдуардо Альварес и его коллеги отправились на поиски пилота. На его тело они наткнулись в поле в сельской местности неподалеку от Толедо. Смерть подтвердили на месте происшествия.

Уточняется, что ранее Бертаццо совершил тренировочный полет с другим студентом, и никаких проблем не возникло. Коллеги описывали его как жизнерадостного, профессионального человека. Накануне трагедии мужчина планировал устроиться на работу в крупную авиакомпанию. Впоследствии выяснилось, что он проходил психиатрическое лечение, об этом знала только его семья.

Ранее переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота. Инцидент произошел во время рейса из Мальты в Париж, Франция.

