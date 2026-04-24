Переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота

PYOK: Самолет KM Malta Airlines изменил курс из-за неопытного пилота на борту

Переполненный пассажирский самолет KM Malta Airlines прервал полет из-за неопытного пилота на борту. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел во время рейса из Мальты в Париж, Франция, 18 апреля, однако подробности появились недавно. Командир воздушного судна (КВС) во время полета завел беседу со своим вторым пилотом и выяснил, что молодой человек еще проходит обучение. Согласно регламенту сопровождать стажера обязан инструктор, однако КВС не обладал такими полномочиями.

Вместо того чтобы продолжить полет, командир решил изменить курс и направил Airbus A320 обратно в Мальту. В авиагавани экипаж потребовал заменить пилота на квалифицированного сотрудника. Уточняется, что виновным в путанице оказался отдел планирования авиаперевозчика, формирующий экипажи.

