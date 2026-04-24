Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
17:28, 24 апреля 2026

Переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота

Марк Успенский

Фото: Darrin Zammit-Lupi / Reuters

Переполненный пассажирский самолет KM Malta Airlines прервал полет из-за неопытного пилота на борту. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел во время рейса из Мальты в Париж, Франция, 18 апреля, однако подробности появились недавно. Командир воздушного судна (КВС) во время полета завел беседу со своим вторым пилотом и выяснил, что молодой человек еще проходит обучение. Согласно регламенту сопровождать стажера обязан инструктор, однако КВС не обладал такими полномочиями.

«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

Вместо того чтобы продолжить полет, командир решил изменить курс и направил Airbus A320 обратно в Мальту. В авиагавани экипаж потребовал заменить пилота на квалифицированного сотрудника. Уточняется, что виновным в путанице оказался отдел планирования авиаперевозчика, формирующий экипажи.

Ранее пилот пассажирского самолета Southwest Airlines получил дисплеем по голове во время взлета и потерял сознание. КВС получил сотрясение мозга.

    Последние новости

    В России назвали единственную сферу взаимодействия с Киевом

    Сертификацию двигателя для SJ-100 перенесли

    Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Казани

    Одной из причин замедления российской экономики назвали морозы

    Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена

    Биолог нашел неожиданное объяснение рака кишечника у молодых

    Министр спорта ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

    Переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота

    44-летняя Наталья Водянова вызвала обсуждение в сети о шестой беременности

    Стильный образ бывшего замминистра обороны России попал на видео

    Все новости
