17:03, 22 апреля 2026

Пилот пассажирского самолета получил дисплеем по голове во время взлета и потерял сознание

PYOK: Пилот Southwest Airlines потерял сознание при взлете в аэропорту США
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines получил дисплеем по голове во время взлета в аэропорту США и потерял сознание. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, это произошло на рейсе из Лас-Вегаса в Рено 8 апреля, однако подробности появились недавно. В момент набора высоты один из экранов Boeing 737, отображающий скорость и высоту полета, открепился и рухнул на командира воздушного судна (КВС) Гарри Рида. Второй пилот немедленно подал сигнал бедствия и направил судно обратно в авиагавань.

На аэродроме выяснилось, что Рид получил сотрясение мозга. Когда он пришел в сознание, его вырвало, для эвакуации с лайнера ему потребовалось инвалидное кресло. Уточняется, что авиаперевозчик смог найти замену КВС. Борт вылетел в пункт назначения через полтора часа после происшествия.

Ранее пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета с 166 пассажирами. Лайнер в тот день летел из Цюриха во французскую Ниццу.

