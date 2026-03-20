Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами, причиной назвали пищевое отравление. Об этом пишет People.

Инцидент произошел еще 11 августа 2018 года, однако Швейцарский совет по безопасности на транспорте обнародовал подробности только в марте 2026 года. Известно, что самолет в тот день летел из Цюриха во французскую Ниццу. Когда второй пилот сообщил пассажирам о начале посадки, командир авиасудна начал терять сознание и из-за падения на панель управления поменял курс корабля на 10 градусов.

Его коллега не сразу понял серьезность ситуации и несколько раз безуспешно попытался поговорить с ним. Не дождавшись ответа, он восстановил курс, но вскоре капитан вновь рухнул на приборную доску. Сообщается, что второй пилот вновь смог исправить сбитый режим полета. Затем до самого приземления авиасудно летело ниже необходимой высоты.

В итоге капитан пришел в сознание, когда лайнер находился на расстоянии 60 метров от земли. Примерно через 30 секунд самолет сел. Пока коллега вызывал медицинский персонал, командира воздушного судна несколько раз вырвало. Врачи по анализу крови определили, что причиной его состояния было пищевое отравление. В результате никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Ранее пилот самолета потерпел крушение на глазах у своей дочери. Это произошло после того, как мужчина поприветствовал родственницу на земле.