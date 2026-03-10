Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:10, 10 марта 2026

Пилот потерпел крушение на самолете на глазах у своей дочери

Bild: 60-летний пилот потерпел крушение на глазах у дочери в Австрии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: elmar gubisch / Shutterstock / Fotodom

Пилот решил полетать на самолете на глазах у дочери и потерпел крушение в Австрии. Об этом стало известно Bild.

В воскресенье, 8 марта, в Лендорфе 60-летний мужчина пролетел на легкомоторном воздушном судне над своей дочерью, которая наблюдала за ним с земли. Он поприветствовал ее, а после потерял управление над бортом и врезался в поле.

Девушка вызвала экстренные службы и позвала на помощь мать, которая была медиком. К прибытию спасателей, женщина продолжала бороться за жизнь своего супруга. Однако врачи констатировали, что летчик не выжил. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.

Ранее самолет рухнул во дворе жилого дома в США. Во время происшествия пострадали несколько человек.

