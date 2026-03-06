Реклама

18:12, 6 марта 2026

Самолет рухнул во двор жилого дома в США

Три человека пострадали во время крушения частного самолета на жилой дом в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Частный самолет потерпел крушение на участок жилого дома в США — пострадали три человека. Об этом сообщил телеканал Fox 10.

Это произошло 4 марта в Финиксе. Небольшое воздушное судно с двумя людьми на борту вылетело из аэропорта Дир-Вэлли. Сразу после взлета пилот зафиксировал техническую неисправность и попытался вернуться на аэродром отправления. Однако самолет начал снижаться и врезался в крышу дома, после этого рухнул в соседний двор.

Во время инцидента пострадали пилот-стажер и инструктор, а также владелец жилого здания. Уточняется, что самолет повредил детскую комнату и вторую спальню. Ребенка в момент аварии в комнате не было. Также судно сломало крыло и потеряло часть авиационного топлива — это потребовало дополнительных мер по устранению горючего материала.

Ранее самолет рухнул в океан на глазах у отдыхавших на берегу в Австралии людей. Инцидент произошел в районе реки Мюррей.

