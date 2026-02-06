Самолет рухнул в океан на глазах у отдыхавших на берегу в Австралии людей

PerthNow: Легкомоторный самолет упал в океан у побережья Южной Австралии

Легкомоторный самолет рухнул в океан у побережья Южной Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.

6 февраля в 16:30 воздушное судно упало в воду на глазах у отдыхавших на берегу в Лонг-Бей людей. На место происшествия в районе реки Мюррей прибыли экстренные службы, ведется масштабная поисково-спасательная операция. Уточняется, что точное количество пассажиров на борту остается неизвестным. Фюзеляж летательного аппарата и пилот не найдены.

