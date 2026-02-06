Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:27, 6 февраля 2026Путешествия

Самолет рухнул в океан на глазах у отдыхавших на берегу в Австралии людей

PerthNow: Легкомоторный самолет упал в океан у побережья Южной Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jason Reed / Reuters

Легкомоторный самолет рухнул в океан у побережья Южной Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.

6 февраля в 16:30 воздушное судно упало в воду на глазах у отдыхавших на берегу в Лонг-Бей людей. На место происшествия в районе реки Мюррей прибыли экстренные службы, ведется масштабная поисково-спасательная операция. Уточняется, что точное количество пассажиров на борту остается неизвестным. Фюзеляж летательного аппарата и пилот не найдены.

Ранее авиакатастрофа в живописном месте Европы унесла жизни двух человек. Винтовой борт потерпел крушение у озера Холлингворт в Манчестере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Российский «Форпост-РЭ» впервые покажут в Саудовской Аравии

    Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok