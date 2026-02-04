Реклама

Авиакатастрофа в живописном месте Европы унесла жизни двух человек

Винтовой самолет с двумя мужчинами на борту разбился у озера Холлингворт
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Авиакатастрофа в живописном месте Европы унесла жизни двух мужчин. Об этом сообщило издание The Sun.

3 февраля у озера Холлингворт в Манчестере, Великобритания, разбился винтовой самолет, на борту которого находились два человека. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили желтый парашют, зацепившийся за столб линии электропередачи. По предварительным данным, он принадлежал воздушному судну и должен был затормозить падение.

Легкомоторный борт обнаружили на холме, он перевернулся и лежал стойкой шасси к небу. Медики констатировали, что оба пассажира не выжили. Ведется расследование.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с частным бортом в аэропорту США. Лайнер прервал взлет на скорости 165 километров в час после того, как небольшой винтовой самолет выехал на взлетно-посадочную полосу без разрешения.

