Пассажирский самолет едва не столкнулся с частным бортом при вылете из аэропорта США

Самолет авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным бортом в аэропорту Сан-Антонио, США. Об этом сообщает портал KSAT.

Во вторник, 27 января, пассажирский лайнер прервал взлет на скорости 165 километров час после того, как небольшой винтовой самолет выехал на взлетно-посадочную полосу без разрешения. Диспетчерская служба сразу же отменила разрешение на вылет воздушного судна.

Представители Southwest заявили, что позже самолет благополучно вылетел из Сан-Антонио и прибыл в аэропорт Даллас Лав Филд без других сбоев. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.

В июле 2025 года самолет этой же авиакомпании едва не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter в воздухе. Лайнеру пришлось резко снизиться. По словам пассажиров, свободное падение длилось около восьми-десяти секунд.

