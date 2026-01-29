Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:31, 29 января 2026Путешествия

Пассажирский самолет едва не столкнулся с частным бортом при вылете из аэропорта США

Самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с частным бортом в Сан-Антонио
Алина Черненко

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным бортом в аэропорту Сан-Антонио, США. Об этом сообщает портал KSAT.

Во вторник, 27 января, пассажирский лайнер прервал взлет на скорости 165 километров час после того, как небольшой винтовой самолет выехал на взлетно-посадочную полосу без разрешения. Диспетчерская служба сразу же отменила разрешение на вылет воздушного судна.

Представители Southwest заявили, что позже самолет благополучно вылетел из Сан-Антонио и прибыл в аэропорт Даллас Лав Филд без других сбоев. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.

В июле 2025 года самолет этой же авиакомпании едва не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter в воздухе. Лайнеру пришлось резко снизиться. По словам пассажиров, свободное падение длилось около восьми-десяти секунд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителей дьявола»

    У мандариновых елок в центре Москвы произошла поножовщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok