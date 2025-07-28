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11:34, 28 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем в США

ABC7: Самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с истребителем в США
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Imago / Globallookpress.com

Самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter в США. Об этом сообщает ABC7.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 25 июля, с лайнером, летевшим из Бербанка в Лас-Вегас. Примерно через шесть минут после взлета воздушное судно резко снизилось на 475 футов (около 144 метров), чтобы избежать столкновения в воздухе.

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Пилот сообщил пассажирам о срабатывании системы предупреждения столкновения. «Свободное падение длилось около восьми-десяти секунд, Никогда такого не испытывал. Все в самолете начали кричать. Мне определенно казалось, что это конец», — описал произошедшее находившийся на борту путешественник Стив Уласевич.

Представители авиакомпании заявили, что они взаимодействуют с Федеральным управлением гражданской авиации США для дальнейшего выяснения обстоятельств. По данным перевозчика, никто из пассажиров не пострадал, а двум бортпроводникам потребовалась медицинская помощь.

18 июля аналогичный инцидент произошел с бортом авиакомпании SkyWest. Пилот совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с бомбардировщиком в небе над штатом Северная Дакота.

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