Пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителем в США

ABC7: Самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с истребителем в США

Самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter в США. Об этом сообщает ABC7.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 25 июля, с лайнером, летевшим из Бербанка в Лас-Вегас. Примерно через шесть минут после взлета воздушное судно резко снизилось на 475 футов (около 144 метров), чтобы избежать столкновения в воздухе.

Пилот сообщил пассажирам о срабатывании системы предупреждения столкновения. «Свободное падение длилось около восьми-десяти секунд, Никогда такого не испытывал. Все в самолете начали кричать. Мне определенно казалось, что это конец», — описал произошедшее находившийся на борту путешественник Стив Уласевич.

Представители авиакомпании заявили, что они взаимодействуют с Федеральным управлением гражданской авиации США для дальнейшего выяснения обстоятельств. По данным перевозчика, никто из пассажиров не пострадал, а двум бортпроводникам потребовалась медицинская помощь.

18 июля аналогичный инцидент произошел с бортом авиакомпании SkyWest. Пилот совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с бомбардировщиком в небе над штатом Северная Дакота.

