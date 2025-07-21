Пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком в США

ABC News: Самолет SkyWest едва не столкнулся с бомбардировщиком в США

Самолет авиакомпании SkyWest едва не столкнулся со стратегическим бомбардировщиком в США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел 18 июля с лайнером, летевшим из Миннеаполиса. Приближаясь к городу Майнот, штат Северная Дакота, пилот совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения. После посадки он извинился перед пассажирами и объяснил ситуацию.

«Прошу прощения за резкий маневр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально. Не понимаю, почему нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар…» — удивился командир воздушного судна.

Насколько близко воздушные суда приблизились друг к другу и сработала ли аварийная сигнализация в кабине, чтобы предупредить пилотов о возможном столкновении, неясно. В SkyWest заявили, что они начали расследование произошедшего.

Ранее пассажирский самолет опасно сблизился с вертолетом в Бразилии и попал на видео. Во время взлета Embraer Phenom 300 оказался в метрах от другого воздушного судна.