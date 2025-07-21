Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:35, 21 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком в США

ABC News: Самолет SkyWest едва не столкнулся с бомбардировщиком в США
Алина Черненко

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Самолет авиакомпании SkyWest едва не столкнулся со стратегическим бомбардировщиком в США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел 18 июля с лайнером, летевшим из Миннеаполиса. Приближаясь к городу Майнот, штат Северная Дакота, пилот совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения. После посадки он извинился перед пассажирами и объяснил ситуацию.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019

«Прошу прощения за резкий маневр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально. Не понимаю, почему нас не предупредили, ведь на базе ВВС есть радар…» — удивился командир воздушного судна.

Насколько близко воздушные суда приблизились друг к другу и сработала ли аварийная сигнализация в кабине, чтобы предупредить пилотов о возможном столкновении, неясно. В SkyWest заявили, что они начали расследование произошедшего.

Ранее пассажирский самолет опасно сблизился с вертолетом в Бразилии и попал на видео. Во время взлета Embraer Phenom 300 оказался в метрах от другого воздушного судна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Объем торговли США с постсоветской страной вырос почти в полтора раза

    На Украине ликвидировали министерства

    В России вырос спрос на гормональные контрацептивы

    Врач дал советы по безопасному подъему тяжестей

    67-летняя Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой

    Пожары в российском регионе после атаки десятка дронов ВСУ сняли на видео

    Женщина рассказала о тяге есть бумагу и известковый налет

    Ефремов разошелся с женой после 23 лет брака

    Доля планирующих сокращения российских компаний резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости