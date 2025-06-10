Пассажирский самолет оказался в метрах от вертолета при взлете и попал на видео

Пассажирский самолет опасно сблизился с вертолетом в Бразилии и попал на видео. Ролик опубликован в аккаунте @viajandocomoluiz в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Нештатная ситуация произошла 8 июня аэропорту Коста-Эсмеральда в Порту-Белу, штат Санта-Катарина. Во время взлета Embraer Phenom 300 оказался в метрах от вертолета, который в это время выполнял проход над полосой.

Уточняется, что авиагавань работает без управления диспетчеров а за соблюдение дистанций между воздушными судами отвечают сами пилоты.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с другим бортом. Пилоты совершили неправильный маневр и были вынуждены уклониться от лайнера.

