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13:15, 10 июня 2025Путешествия

Пассажирский самолет оказался в метрах от вертолета при взлете и попал на видео

Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажирский самолет опасно сблизился с вертолетом в Бразилии и попал на видео. Ролик опубликован в аккаунте @viajandocomoluiz в Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Нештатная ситуация произошла 8 июня аэропорту Коста-Эсмеральда в Порту-Белу, штат Санта-Катарина. Во время взлета Embraer Phenom 300 оказался в метрах от вертолета, который в это время выполнял проход над полосой.

Уточняется, что авиагавань работает без управления диспетчеров а за соблюдение дистанций между воздушными судами отвечают сами пилоты.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с другим бортом. Пилоты совершили неправильный маневр и были вынуждены уклониться от лайнера.

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