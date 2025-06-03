Самолет в США совершил неправильный маневр и едва не столкнулся с другим бортом

Самолет United едва не столкнулся с другим бортом в аэропорту Сан-Франциско

Самолет авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с другим бортом в аэропорту Сан-Франциско, США. Об этом сообщает ABC7 Chicago.

Уточняется, что инцидент произошел 13 мая, однако подробности в расследовании Федерального управления гражданской авиации США (FAA) появились только сейчас. По данным FAA, лайнер United после взлета получил разрешение на поворот направо, а воздушное судно другой авиакомпании, SkyWest, — налево.

По неизвестной причине пилоты United совершили неправильный маневр и ушли влево, приблизившись к траектории полета лайнера SkyWest. Из-за этого его экипажу пришлось выполнить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения. В заявлении FAA говорится, что самолет United развернулся без разрешения.

В мае похожая нештатная ситуация случилась в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Тогда пилотам Republic Airways пришлось резко затормозить при взлете, чтобы избежать столкновения с лайнером United Airlines, который в тот момент выехал на рулежную дорожку.