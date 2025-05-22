Два самолета с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту

Два самолета с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Два самолета с пассажирами на борту едва не столкнулись в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, США. Об этом сообщил канал News 10.

Инцидент на взлетно-посадочной полосе произошел 6 мая. Пилотам Republic Airways пришлось резко затормозить при взлете, чтобы избежать столкновения с лайнером United Airlines, который в тот момент выехал на рулежную дорожку.

В результате пассажиров подкинуло на сиденьях, а одна женщина попала в больницу с болью в шее и онемением руки.

Инцидент произошел вопреки тому, что аэропорт оснащен усовершенствованной системой наземных радаров, которая разработана для предотвращения подобных ситуаций. Федеральное агентство гражданской авиации США начало расследование.

Ранее пассажирский самолет Delta Air Lines опасно сблизился со строем военных лайнеров в Вашингтоне, США. Авиадиспетчеры дали корректирующие указания, поэтому столкновения удалось избежать.