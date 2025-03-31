В пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении со строем военных лайнеров

CNN: В самолете Delta сработал сигнал об опасном сближении с военным лайнером

Пассажирский самолет Delta Air Lines опасно сблизился со строем военных лайнеров в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, США. Об этом сообщил канал CNN.

Днем 28 марта Airbus A319 выполнял рейс в аэропорт Сент-Пол, Миннеаполис. Вскоре после взлета в кабине пилотов сработал сигнал тревоги о сближении с другим лайнером.

Выяснилось, что четыре учебных реактивных борта Northrop T-38 Военно-воздушных сил США пролетели мимо пассажирского самолета со скоростью более 560 километров в час на высоте около 240 метров. Уточняется, что военные лайнеры направлялись к Арлингтонскому национальному кладбищу для пролета.

Авиадиспетчеры дали обоим самолетам корректирующие указания, поэтому столкновения удалось избежать. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проведет расследование.

Месяцем ранее самолет American Airlines едва не столкнулся с другим лайнером при посадке в том же аэропорту. Пилотам дали указание уйти на второй круг.

Авиагавань имени Рональда Рейгана считается одной из самых загруженных и сложных в США. 29 января 2025-го военный вертолет врезался в самолет в районе аэропорта, после чего оба воздушных судна упали в реку Патомак. Жертвами авиакатастрофы стали 67 человек.