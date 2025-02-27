Пассажирский самолет едва не столкнулся с другим лайнером при посадке в аэропорту США

Самолет American Airlines опасно сблизился с другим лайнером в аэропорту США

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines едва не столкнулся с другим лайнером при посадке в американском аэропорту. Об этом сообщает CNN.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) рассказали, что 25 февраля воздушное судно, прибывшее из Бостона, было вынуждено прервать посадку в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана. Это произошло из-за опасного сближения с другим лайнером, находившимся на той же взлетно-посадочной полосе. Авиадиспетчеры дали пилотам указание выполнить разворот и уйти на второй круг.

«Это обычный маневр, который позволяет самолету безопасно совершить альтернативную посадку по усмотрению пилота или по запросу авиадиспетчера», — отметили в FAA.

Пассажир рейса Итай Варди признался журналистам издания, что этот опыт был «ужасающим» и потряс его. По его словам, лайнер снова взлетел после того, как были выпущены шасси.

«Мы пролетали над рекой Потомак, и я видел взлетно-посадочную полосу. Затем самолет внезапно резко взлетел вверх под острым углом и ускорился», — поделился Варди.

Примерно через минуту пилот объявил, что воздушному судну пришлось уйти на второй круг «из соображений предосторожности, поскольку в это же время в этот район направлялись и другие самолеты».

Ранее похожий инцидент произошел в другом американском аэропорту — в Чикаго. Там самолет Southwest Airlines едва смог избежать столкновения с другим лайнером, авиакомпании Flexjet.