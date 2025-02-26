Пассажирский самолет едва избежал столкновения с другим лайнером и попал на видео

CNN: Самолет Southwest Airlines избежал столкновения с лайнером Flexjet в Чикаго

В аэропорту Чикаго пассажирский самолет Southwest Airlines едва смог избежать столкновения с другим лайнером, авиакомпании Flexjet, во время посадки и попал на видео. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что во время инцидента борт американского перевозчика готовился к посадке. Воздушное судно уже касалось шасси посадочной полосы, однако пилоты вовремя заметили руливший напротив самолет Bombardier. На видео видно, как лайнер Southwest Airlines вновь поднимается в воздух, чтобы зайти на второй круг. Повторная посадка прошла благополучно.

Ранее в аэропорту города Скоттсдейл в штате Аризона в результате столкновения двух бизнес-джетов пострадали несколько человек. Согласно имеющейся информации, самолет Bombardier Learjet после приземления выкатился со взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в Gulfstream 2100.