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03:37, 11 февраля 2025Путешествия

В США столкнулись два бизнес-джета

Два бизнес-джета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Аризоне
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lei Jiang / Unsplash

В аэропорту города Скоттсдейл в штате Аризона в результате столкновения двух бизнес-джетов пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Согласно имеющейся информации, самолет Bombardier Learjet после приземления выкатился с взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в Gulfstream 2100.

В экстренных службах уточнили, что трем людям потребовалась госпитализация, еще один получил несовместимые с жизнью травмы. Помимо этого того, на борту одного из самолетов оказался заблокирован один человек.

Ранее два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за столкновения двух лайнеров были приостановлены некоторые вылеты.

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