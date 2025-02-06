Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:14, 6 февраля 2025Путешествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сиэтла
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bao Menglong / Unsplash

Два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за столкновения двух лайнеров были приостановлены некоторые вылеты. По данным издания, инцидент произошел вне зоны воздушного контроля.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что занимаются расследованием случившегося.

Ранее у самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines пропал сигнал GPS во время полета. Инцидент произошел 1 февраля с направлявшимся из Нижнего Новгорода в Калининград Boeing 737-800. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего мэра Самары убили вместе с женой, а тела законсервировали в бочках. Подозреваемой оказалась внучка жертв

      Раскрыты секреты впечатляющего массажа партнеру

      Эфиопия заявила об открытости для контактов с Путиным

      Раскрыты гонорары голливудских звезд за сотрудничество с USAID по Украине

      Посол заявил о готовности России к серьезному разговору о мире на Украине

      Планы по переселению жителей сектора Газа раскрыли

      USAID обвинили в нарушении запрета финансирования программ иностранной помощи

      Российских военных доставили в Москву после украинского плена

      Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

      На Украине ввели санкции против музеев Крыма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше