Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Сиэтла

Два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за столкновения двух лайнеров были приостановлены некоторые вылеты. По данным издания, инцидент произошел вне зоны воздушного контроля.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что занимаются расследованием случившегося.

Ранее у самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines пропал сигнал GPS во время полета. Инцидент произошел 1 февраля с направлявшимся из Нижнего Новгорода в Калининград Boeing 737-800. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.