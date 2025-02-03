У самолета с россиянами на борту пропал сигнал GPS во время полета

У летевшего в Калининград самолета пропал сигнал GPS во время полета

У самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines пропал сигнал GPS во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Нижнего Новгорода в Калининград Boeing 737–800 1 февраля. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения.

В результате борт благополучно приземлился в калининградской авиагавани. Никто не пострадал.

Ранее направлявшийся в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Санкт-Петербурга лайнером с пассажирами на борту 30 января. После взлета экипаж сообщил о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.