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10:04, 31 января 2025Путешествия

Летевший в Калининград пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

В летевшем из Петербурга лайнере сработала индикация пожара в багажном отделении
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Санкт-Петербурга лайнером с пассажирами на борту в четверг, 30 января. После взлета экипаж доложил о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.

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Через некоторое время она пропала. Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка в авиагавани Северной столицы прошла благополучно. Аварийную обстановку пилоты не декларировали.

Ранее направлявшийся из-за рубежа в Казань самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла с летевшим из Дубая Boeing 737-800 29 января. Пилоты приняли решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.

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