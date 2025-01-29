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17:31, 29 января 2025Путешествия

Летевший из-за рубежа в Казань самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший из Дубая в Казань пассажирский самолет сел в Самаре
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Летевший из-за рубежа в Казань самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, нештатная ситуация произошла со следовавшим из Дубая Boeing 737-800 в среду, 29 января. Экипаж принял решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.

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В результате пассажирский лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Самары. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в летевшем из Москвы самолете российской авиакомпании объявили сигнал срочности в небе. Инцидент произошел с направлявшимся в Сочи Airbus A321 26 января. Экипаж доложил об индикации падения уровня масла в двигателе номер два, однако она оказалась ложной.

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