Летевший из-за рубежа в Казань самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший из Дубая в Казань пассажирский самолет сел в Самаре

Летевший из-за рубежа в Казань самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, нештатная ситуация произошла со следовавшим из Дубая Boeing 737-800 в среду, 29 января. Экипаж принял решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.

В результате пассажирский лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Самары. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее в летевшем из Москвы самолете российской авиакомпании объявили сигнал срочности в небе. Инцидент произошел с направлявшимся в Сочи Airbus A321 26 января. Экипаж доложил об индикации падения уровня масла в двигателе номер два, однако она оказалась ложной.