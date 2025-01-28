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09:16, 28 января 2025Путешествия

В летевшем из Москвы пассажирском самолете объявили сигнал срочности в небе

Aviaincident: в летевшем из Москвы в Сочи самолете объявили сигнал срочности
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В летевшем из Москвы самолете российской авиакомпании объявили сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся в Сочи Airbus A321 26 января. Экипаж доложил об индикации падения уровня масла в двигателе номер два, однако она оказалась ложной.

В результате пилоты после рекомендации перевозчика продолжили выполнение рейса. Пассажирский лайнер благополучно приземлился в авиагавани назначения, никто не пострадал.

Ранее в летевшем в ОАЭ самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» объявили сигнал срочности во время полета. Инцидент произошел в следовавшем из Екатеринбурга в Дубай Airbus A319 26 января, экипаж сообщил о больной пассажирке на борту.

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