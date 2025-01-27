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11:14, 27 января 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту объявили сигнал срочности в небе

В летевшем из Екатеринбурга в ОАЭ самолете объявили сигнал срочности в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

В летевшем в ОАЭ самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» объявили сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в следовавшем из Екатеринбурга в Дубай Airbus A319 в воскресенье, 26 января. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту. Отмечается, что 51-летняя женщина потеряла сознание во время полета.

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По данным источника, командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. В результате лайнер благополучно приземлился в Кольцово. О нынешнем состоянии больной не сообщается.

Ранее летевший из Швейцарии в Соединенные Штаты самолет авиакомпании Swiss International Air Lines подал сигнал срочности в небе из-за самочувствия пилота. Инцидент произошел на борту направлявшегося из Цюриха в Майами Airbus A330 20 января.

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