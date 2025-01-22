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19:13, 22 января 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту подал сигнал срочности из-за ухудшения состояния пилота

Летевший в США самолет подал сигнал срочности из-за ухудшения состояния пилота
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Швейцарии в США самолет авиакомпании Swiss International Air Lines подал сигнал срочности в небе из-за самочувствия пилота. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент произошел на борту следовавшего из Цюриха в Майами Airbus A330 20 января. Во время рейса один из пилотов доложил о невозможности коллеги продолжать выполнять обязанности из-за ухудшения состояния.

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В результате пассажирскому лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета. О нынешнем состоянии пилота не сообщается.

Ранее направлявшийся в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Сочи Airbus A320 18 января. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.

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