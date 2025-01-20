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14:01, 20 января 2025Путешествия

Летевший в Москву самолет с пассажирами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за больного пассажира на борту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Летевший в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Сочи Airbus A320 18 января. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.

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В результате воздушное судно вынужденно приземлилось в аэропорту Волгограда, никто не пострадал. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее направлявшийся из-за рубежа в Москву самолет авиакомпании Fly One Armenia резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с летевшим из Еревана в российскую столицу Airbus A320 17 января. Экипаж доложил диспетчерам о больном пассажире на борту и решил следовать на незапланированный аэродром.

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