Самолет с пассажирами американской авиакомпании Delta Air Lines совершил настолько жесткую посадку в Торонто, Канада, что перевернулся кверху шасси и лишился крыла. По словам пассажиров, они висели в салоне, «как летучие мыши». «Лента.ру» собрала все, что известно о крушении на данный момент.
Лайнер перевернулся при посадке во время сильного ветра
Днем 17 февраля Bombardier CRJ-900 выполнял рейс из Миннеаполиса, США, в Торонто. Около 14:00 по местному времени (22:00 мск) самолет совершил жесткую посадку в аэропорту назначения, сильно ударился о землю и перевернулся. При этом одно крыло лайнера оторвалось, а фюзеляж загорелся.
Оперативные службы прибыли на место происшествия и сразу начали заливать воздушное судно огнезащитным составом. Отмечается, что летевший поблизости медицинский вертолет сменил курс, чтобы помочь в ликвидации последствий крушения. В это время пассажиры выбирались из салона через открытые двери.
Хотя бортпроводники призывали людей оставить вещи, на кадрах с места крушения видно, что некоторые покидали самолет с сумками
При крушении в Торонто пострадали как минимум 15 человек
На борту Bombardier было 80 пассажиров и членов экипажа, все они выжили. При этом, по разным данным, от 15 до 18 человек пострадали, в их числе есть ребенок. Как минимум двое находятся в тяжелом состоянии.
Один из участников рейса Питер Куков рассказал, что после крушения пассажиры оказались пристегнутыми в креслах головой вниз. Люди стали отстегиваться и как можно быстрее выходить из самолета по потолку, некоторым потребовалась помощь попутчиков.
Мы висели вверх ногами, как летучие мыши
«Я увидел, что все на борту внезапно стали очень близки, помогали и утешали друг друга», — отметил другой пассажир Питер Карлсон.
Причиной крушения мог стать сильный ветер
Возможной причиной случившегося назвали сильный ветер, который зафиксировали в Торонто в день происшествия. Персонал аэропорта всю ночь очищал полосы от 20-сантиметрового слоя снега, выпавшего за выходные.
Уточнялось, что при приближении Bombardier к аэропорту авиадиспетчеры уведомили пилотов о порывах ветра до 60 километров в час. Также в городе была метель. Однако окончательную причину произошедшего еще предстоит выяснить. Местные власти проводят расследование.
Самый загруженный аэропорт Канады оказался парализован
После крушения самолета Delta Air Lines в аэропорту Торонто — самом загруженном в Канаде — закрыли все пять взлетно-посадочных полос. В результате начались массовые задержки прилетов и вылетов, более 200 рейсов отменили.
Позже стало известно, что аэропорт откроет три полосы для приема и отправления самолетов. Другие две останутся закрытыми еще на несколько дней, пока будет идти расследование.
СМИ обратили внимание, что последняя крупная авиационная катастрофа в аэропорту Торонто произошла почти два десятилетия назад, 2 августа 2005 года. Тогда самолет Air France из Парижа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Все 309 человек, находившихся на борту, выжили.