Самолет с пассажирами перевернуло ветром при посадке в Канаде. Как людям удалось выжить в катастрофе?

Пассажирский самолет Delta Air Lines перевернулся при посадке в Торонто

Самолет с пассажирами американской авиакомпании Delta Air Lines совершил настолько жесткую посадку в Торонто, Канада, что перевернулся кверху шасси и лишился крыла. По словам пассажиров, они висели в салоне, «как летучие мыши». «Лента.ру» собрала все, что известно о крушении на данный момент.

Лайнер перевернулся при посадке во время сильного ветра

Днем 17 февраля Bombardier CRJ-900 выполнял рейс из Миннеаполиса, США, в Торонто. Около 14:00 по местному времени (22:00 мск) самолет совершил жесткую посадку в аэропорту назначения, сильно ударился о землю и перевернулся. При этом одно крыло лайнера оторвалось, а фюзеляж загорелся.

Оперативные службы прибыли на место происшествия и сразу начали заливать воздушное судно огнезащитным составом. Отмечается, что летевший поблизости медицинский вертолет сменил курс, чтобы помочь в ликвидации последствий крушения. В это время пассажиры выбирались из салона через открытые двери.

Хотя бортпроводники призывали людей оставить вещи, на кадрах с места крушения видно, что некоторые покидали самолет с сумками

При крушении в Торонто пострадали как минимум 15 человек

На борту Bombardier было 80 пассажиров и членов экипажа, все они выжили. При этом, по разным данным, от 15 до 18 человек пострадали, в их числе есть ребенок. Как минимум двое находятся в тяжелом состоянии.

Один из участников рейса Питер Куков рассказал, что после крушения пассажиры оказались пристегнутыми в креслах головой вниз. Люди стали отстегиваться и как можно быстрее выходить из самолета по потолку, некоторым потребовалась помощь попутчиков.

Мы висели вверх ногами, как летучие мыши Питер Куков пассажир рейса Delta Air Lines

«Я увидел, что все на борту внезапно стали очень близки, помогали и утешали друг друга», — отметил другой пассажир Питер Карлсон.

Фото: Cole Burston / Reuters

Причиной крушения мог стать сильный ветер

Возможной причиной случившегося назвали сильный ветер, который зафиксировали в Торонто в день происшествия. Персонал аэропорта всю ночь очищал полосы от 20-сантиметрового слоя снега, выпавшего за выходные.

Уточнялось, что при приближении Bombardier к аэропорту авиадиспетчеры уведомили пилотов о порывах ветра до 60 километров в час. Также в городе была метель. Однако окончательную причину произошедшего еще предстоит выяснить. Местные власти проводят расследование.

Фото: Cole Burston / Reuters

Самый загруженный аэропорт Канады оказался парализован

После крушения самолета Delta Air Lines в аэропорту Торонто — самом загруженном в Канаде — закрыли все пять взлетно-посадочных полос. В результате начались массовые задержки прилетов и вылетов, более 200 рейсов отменили.

Позже стало известно, что аэропорт откроет три полосы для приема и отправления самолетов. Другие две останутся закрытыми еще на несколько дней, пока будет идти расследование.

СМИ обратили внимание, что последняя крупная авиационная катастрофа в аэропорту Торонто произошла почти два десятилетия назад, 2 августа 2005 года. Тогда самолет Air France из Парижа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Все 309 человек, находившихся на борту, выжили.