Названа возможная причина ЧП с перевернувшимся самолетом в Торонто

ABC News: Самолет в Торонто мог перевернуться при посадке из-за сильного ветра

В Канаде самолет авиакомпании Delta Airlines мог перевернуться при посадке в Торонто из-за сильного ветра. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что точная причина ЧП пока не раскрывается. Известно, что крушение произошло во время метели с сильными порывами ветра.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пирсон в Торонто, где потерпел крушение самолет авиакомпании Delta Airlines, в настоящее время приостановил все вылеты и прием лайнеров. В результате крушения самолета, следовавшего из американского Миннеаполиса, пострадали 15 человек.

1 февраля сообщалось, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mal в Филадельфии, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.