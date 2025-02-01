Крушение самолета в Филадельфии попало на видео

Появились видео крушения самолета в Филадельфии на жилые дома

Момент крушения самолета в Филадельфии запечатлели очевидцы — на опубликованных кадрах самолет на большой скорости спикировал вниз и взорвался, образуя огромный огненный шар. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Борт перевозил больных пассажиров. Известно, что два пилота, два врача и пациент погибли. Больше десяти человек ранены.

Легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар. Радиоведущий из Филадельфии Рич Зеоли допустил, что крушение произошло из-за кислородных баллонов.