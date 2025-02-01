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02:58, 1 февраля 2025Мир

В США самолет протаранил жилые дома и загорелся

CBS: Самолет протаранил несколько жилых домов в Филадельфии, есть раненые
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: CBS News

Самолет протаранил несколько жилых домов в американской Филадельфии, сообщает телеканал CBS.

Легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.

На борту было два человека, также пострадали несколько человек, находившихся вблизи падения самолета.

30 января в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана произошла авиакатастрофа. Пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа.

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