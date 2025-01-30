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08:08, 30 января 2025Путешествия

В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

В Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет Black Hawk
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана произошла авиакатастрофа. Пассажирский авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

ЧП произошло около 21:00 по местному времени. На борту гражданского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В боевом вертолете Black Hawk находилось трое военнослужащих, их гибель уже подтвердили.

На момент написания материала известно о 18 жертвах трагедии.

В результате катастрофы есть выжившие

Как минимум четырех человек достали живыми из воды на месте авиакатастрофы. Спасенным оказывается помощь, их госпитализировали. Полицейские, пожарные и сотрудники других служб в настоящее время координируют проведение поисковой и спасательной операции, при этом телеканал NBC News описывает поиски жертв крушения как «отчаянные».

Температура воды Потомака сейчас поставляет 2,7 градуса по Цельсию. В таких условиях неподготовленный человек может оставаться живым не более 20 минут.

О катастрофе доложили Трампу

Президента США Дональда Трампа оперативно проинформировали об авиакатастрофе. Глава государства пообещал поделиться подробностями по мере их поступления.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в соцсети X попросил сограждан помолиться за всех погибших и пострадавших. «Пока давайте надеяться на лучшее», — добавил политик.

Фото: Carlos Barria Reuters

ФБР также выступило с заявлением. По информации спецслужбы, ничего в происшествии не указывает на теракт или криминал.

Самолет упал в районе авиакатастрофы 40-летней давности

43 года назад, 13 января 1982 года рейс 90 авиакомпании Air Florida врезался в мост и упал в реку Потомак. Погибли 74 из 79 пассажиров и членов экипажа, а также четверо находившихся в машинах на мосту людей.

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Тогда у лайнера Boeing 737-200 заглохли двигатели. Вероятной причиной было то, что наземные службы не обработали самолет противообледенительной жидкостью, а командир воздушного судна не отказался от взлета, заметив нештатные показания приборов. После того инцидента Федеральное управление гражданской авиации США радикальным образом пересмотрело руководства в области безопасности полетов в зимнюю погоду.

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