В США подтвердили гибель людей в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона

Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к гидели людей. Об этом в соцсети X написал сенатор Тед Круз.
«Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли. Мы знаем, что погибшие есть», — уточнил политик.
По информации NBC News, спасателям удалось вытащить из воды на месте крушения четверых людей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Об авиакатастрофе в американской столице рядом с аэропортом имени Рейгана стало известно утром 30 января. Военный вертолет столкнулся с пассажирским лайнером, на борту которого были 64 человека.