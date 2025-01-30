Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:12, 30 января 2025Путешествия

В США подтвердили гибель людей в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона

Сенатор Круз подтвердил гибель людей в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к гидели людей. Об этом в соцсети X написал сенатор Тед Круз.

«Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли. Мы знаем, что погибшие есть», — уточнил политик.

По информации NBC News, спасателям удалось вытащить из воды на месте крушения четверых людей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Об авиакатастрофе в американской столице рядом с аэропортом имени Рейгана стало известно утром 30 января. Военный вертолет столкнулся с пассажирским лайнером, на борту которого были 64 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      Военный вертолет в момент столкновения с самолетом совершал тренировочный полет

      В Вашингтоне из реки достали 18 тел после авиакатастрофы

      Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

      В администрации Трампа сделали громкое заявление

      Названа главная причина отказа россиян от работы

      Под Москвой трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

      Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

      Под Москвой поезд столкнулся с автобусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше