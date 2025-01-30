В США подтвердили гибель людей в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона

Сенатор Круз подтвердил гибель людей в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона

Авиапроисшествие возле аэропорта Вашингтона привело к гидели людей. Об этом в соцсети X написал сенатор Тед Круз.

«Пока мы не знаем, скольких из находившихся на борту мы потеряли. Мы знаем, что погибшие есть», — уточнил политик.

По информации NBC News, спасателям удалось вытащить из воды на месте крушения четверых людей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Об авиакатастрофе в американской столице рядом с аэропортом имени Рейгана стало известно утром 30 января. Военный вертолет столкнулся с пассажирским лайнером, на борту которого были 64 человека.