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08:05, 30 января 2025Путешествия

В Вашингтоне из реки достали 18 тел после авиакатастрофы

В Вашингтоне из реки Потомак достали 18 тел после авиакатастрофы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Тела 18 жертв достали из реки Потомак в Вашингтоне после столкновения вертолета и пассажирского самолета Bombardier CRJ700. Об этом сообщает телеканал CBS.

ЧП произошло около аэропорта имени Рональда Рейгана около 21:00 по местному времени. На борту упавшего в реку воздушного судна могло находиться 64 человека, в том числе 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В СМИ сообщалось, что после столкновения выжили как минимум четыре человека.

Ранее стало известно, что момент столкновения вертолета и самолета авиакомпании American Airlines в Вашингтоне попал на видеокамеру.

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